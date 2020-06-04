2020-06-04T14:39:48+03:00
Новости компаний

Разработки самарских студентов и аспирантов оценят в компании РЖД

Перспективные проекты ученых СамГУПС помогут повысить эффективность железнодорожного транспорта
Кристина АДАЕВА
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Фото СамГУПСФото СамГУПС
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Главный инженер Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев познакомился с 24 научно-техническими проектами, разработанными молодыми учеными и специалистами Куйбышевской железной дороги для участия в отраслевом конкурсе молодежных проектов «Новое звено – 2020».

В числе тех, кто участвовал в региональном оценочном этапе, – молодые ученые СамГУПС. Они представили проекты, направленные на повышение эффективности железнодорожного транспорта. К примеру, аспирантка 1 курса кафедры «Электроснабжение железнодорожного транспорта» СамГУПС Ксения Титаренко рассказала о системе контроля напряжения в контактной сети, а студент Илья Бредун о полевой защите солнечных модулей. Проект студента Василия Дороша был посвящен анализу влияния высокочастотных гармонических составляющих тягового тока на работу рельсовых цепей на перегонах Куйбышевской железной дороги.

До 6 июня участники конкурса смогут доработать свои проекты, а затем на основании итогов онлайн-встреч и оценок экспертов сформируют дорожный рейтинг проектов. А уже с 8 июня к оценке проектов приступят эксперты центрального уровня – специалисты и руководители департаментов и центральных дирекций ОАО «РЖД».

Как отметил ректор СамГУПС Иван Андрончев, железнодорожный вуз активно участвует в научной и инновационной деятельности в интересах железнодорожной отрасли. В университете созданы пять научно-исследовательских институтов: «Человек», «Космос», «Транспорт», «Город» и «Энергия». В университете изучают новые возможности и технологии цифровой экономики. Значительное внимание уделяется увеличению пропускной способности участков железной дороги за счет развития инфраструктуры и совершенствования технологии перевозочного процесса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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