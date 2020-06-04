2020-06-04T15:23:56+03:00
Происшествия

В Тольятти на козырьке подъезда многоэтажки нашли труп пожилого мужчины

Сейчас следователи разбираются во всех обстоятельствах происшествия
Михаил ГОРЮНОВ
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Следователи проводят проверку по факту трагедииСледователи проводят проверку по факту трагедииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В обстоятельствах трагедии разбираются региональные следователи. Накануне, 3 июня, на улице Фрунзе в Тольятти на козырьке подъезда многоэтажного дома был обнаружен труп человека.

- По факту обнаружения тела 74-летнего мужчины проводится доследственная проверка. Предварительная причина смерти - суицид, - сообщила корреспонденту «КП-Самара» старший помощник руководителя СУ СК России по Самарской области Елена Шкаева.

Правоохранители отрабатывают и другие версии случившегося. Накануне на месте происшествия уже был выполнен комплекс оперативных мероприятий. В частности, стражи порядка опросили жильцов дома. Разбирательства сейчас продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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