Сызранца приговорили к принудительной госпитализации, чтобы он прекратил заражать окружающих туберкулезом

4 Июнь 2020 2020-06-04T14:56:50+03:00

Из-за халатного отношения одного человека к своему здоровью, помощь врачей теперь может понадобиться его окружению Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Сызрани городская прокуратура через суд добилась решения о принудительной госпитализации больного туберкулезом.

- Речь идет о крайне заразной форме, больной создает реальную угрозу окружающим, но при этом неоднократно специально нарушал санитарно-противоэпидемиологический режим и отказывался от лечения, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в прокуратуре г.Сызрань.

В суде иск представителей надзорного ведомства рассмотрели 28 мая и все требования были удовлетворены в полном объеме.

Между тем, приговор не вступил в законную силу, у сторон есть 10 дней на его обжалование, а значит, больной остается на свободе. Со сколькими людьми он успеет пообщаться за то время, пока его реально не отправят в больницу, предположить пока невозможно.

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ИСТОЧНИК KP.RU