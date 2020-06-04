«Крылья Советов» узнали результаты тестов на коронавирус и антитела

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:36:00+03:00

Все они отрицательные, команда готовится к возобновлению чемпионата

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Сегодня, 4 июня, стали известны результаты тестов на коронавирус и антитела у игроков и тренерского штаба «Крыльев Советов». Все они отрицательные. Легионеры команды отбыли двухнедельный карантин и приступили к работе в общей группе команды.

– Всего в тренировочном процессе задействованы 27 игроков. Среди прочих в составе присутствуют четыре футболиста молодежного состава – Александр Босов, Владислав Тюрин, Данила Смирнов и Дмитрий Молчанов. Также из аренды вернулись Геннадий Киселев и Денис Якуба, – говорится в сообщении пресс-службы самарцев.

Первый матч после рестарта чемпионата пройдет на «Самара Арене». На суд 10% болельщиков от вместимости стадиона предстанет поединок против грозненского «Ахмата». Игра состоится 19 июня и начнется в 19:00 по местному времени. Ознакомиться с календарем матчей КС на остаток чемпионата можно в нашем материале.

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Публикуем календарь и расписание матчей «Крыльев Советов» на остаток РПЛ, возобновление которого состоится 19 июня 2020 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU