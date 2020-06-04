Самарцам рассказали, пустят ли зрителей на Парад Победы в 2020 году
В Самаре пока не определились, будут ли зрители на трибунах Парада Победы 24 июня в 2020 году. Все дело в том, что эпидемиологическая обстановка остается достаточно неблагополучной. Коронавирус все еще угрожает безопасности самарцев, и в таких условиях сложно принять решение о массовом мероприятии.
Тем не менее на заседании оргкомитета «Победа» рассказали, что трибуны на площади Куйбышева уже монтируют. Продумана стратегия «разведения» зрителей: дистанцию будут обеспечивать волонтеры, они будут строго следить за зрителями. Также всем раздадут маски, перчатки, кепки и воду для питья.
- Окончательное решение будет принято позднее в зависимости от эпидемиологической обстановки, - сообщили на заседании оргкомитета, комментируя информацию о возведении трибун и пропуске зрителей на Парад Победы 24 июня.
Также в день Парада Победы вечером прогремит грандиозный фейерверк.
Напомним, что трибуны начали монтировать уже 4 июня. Подготовка к параду идет полным ходом. Подробности о том, каким он будет в этом году, узнала «КП-Самара».
ИСТОЧНИК KP.RU