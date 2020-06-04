Самарцам показали, как строят транспортную развязку для Фрунзенского моста

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:49:07+03:00

Сейчас рабочие армируют стены и начали забивать сваи в основание будущей развязки

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Строители 2-го этапа Фрунзенского моста в Самаре показали, как ведут работы по возведению путепровода на улицах Утевской и Уральской, Кряжском и Новокуйбышевском шоссе. Актуальный видеообзор появился 4 июня в официальной группе минтранса в соцсетях.

Напомним, в рамках второго этапа Фрунзенского моста запланировано строительство дороги протяженностью 7,8 км, двух транспортных развязок в разных уровнях на пересечении с улицами Утевской и Грозненской, а также путепровод на пересечении с железной дорогой на улице Грозненской.

Как рассказал начальник участка Роман Веденин, сейчас строители занимаются рамповой частью с двух сторон развязки.

- На Кряжском шоссе рамповая часть выполнена на 95%, на Новокуйбышевском шоссе - на 70%, - рассказал он. - В данный момент ведутся работы по армированию стен, монтажу опалубки и последующему бетонированию. Высота стены путепровода составит 8,5 метров.

Также строители уже приступили к забиванию свай, на площадку привезли специальный аппарат. Всего при строительстве путепровода будет забито 197. Они станут основой для 7 ростверков и 14 опор.

После того, как развязка будет готова, автомобилисты смогут по путепроводу уходить с Кряжского шоссе сразу на Новокуйбышевское, не затрагивая основной ход дороги. Перекрывать движение во время строительства не собираются.

Строители Фрунзенского моста в Самаре показали, как возводят путепровод на ул. Утевской.

ИСТОЧНИК KP.RU