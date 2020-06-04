Самарцам показали, как строят транспортную развязку для Фрунзенского моста
Строители 2-го этапа Фрунзенского моста в Самаре показали, как ведут работы по возведению путепровода на улицах Утевской и Уральской, Кряжском и Новокуйбышевском шоссе. Актуальный видеообзор появился 4 июня в официальной группе минтранса в соцсетях.
Напомним, в рамках второго этапа Фрунзенского моста запланировано строительство дороги протяженностью 7,8 км, двух транспортных развязок в разных уровнях на пересечении с улицами Утевской и Грозненской, а также путепровод на пересечении с железной дорогой на улице Грозненской.
Как рассказал начальник участка Роман Веденин, сейчас строители занимаются рамповой частью с двух сторон развязки.
- На Кряжском шоссе рамповая часть выполнена на 95%, на Новокуйбышевском шоссе - на 70%, - рассказал он. - В данный момент ведутся работы по армированию стен, монтажу опалубки и последующему бетонированию. Высота стены путепровода составит 8,5 метров.
Также строители уже приступили к забиванию свай, на площадку привезли специальный аппарат. Всего при строительстве путепровода будет забито 197. Они станут основой для 7 ростверков и 14 опор.
После того, как развязка будет готова, автомобилисты смогут по путепроводу уходить с Кряжского шоссе сразу на Новокуйбышевское, не затрагивая основной ход дороги. Перекрывать движение во время строительства не собираются.
Строители Фрунзенского моста в Самаре показали, как возводят путепровод на ул. Утевской.
ИСТОЧНИК KP.RU