Самарские старшеклассники будут изучать нравственные основы семейной жизни после уроков

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:45:13+03:00

Так власти уже с 1 сентября 2020 года собираются бороться за демографические показатели

Изменить размер текста: A A

С 1 сентября 2020 года старшеклассники всех школ в Самарской области начнут изучать новый предмет – нравственные основы семейной жизни. Делать они это будут после уроков. Об этом на расширенном совещании в режиме видеоконференции сообщил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. Он обсудил результаты апробации нового образовательного курса с руководителями территориальных управлений и департаментов образования Самары и Тольятти, сотрудниками СИПКРО и представителями общественных организаций.

В 80 школах региона этот курс ввели уже с 1 сентября 2019 года, а глава региона поручил распространить этот опыт на все учебные заведения. Главная цель – распространение семейных ценностей. «КП-Самара» уже писала про этот учебник, составленный церковнослужителями и пропагандирующий главенство мужчины в семье, отказ от абортов и от воспитания детей.

Виктор Акопьян заверил, что курс положительно оценили 80% педагогов, учеников и родителей тех школ, где он шел. Всего в анонимном анкетировании приняли участие более 1200 респондентов.

- В результате количество учащихся, желающих в будущем создать семью, увеличилось почти на 10%, а число учеников, которые допускают возможность создания многодетной семьи – в два раза, - рассказал Виктор Акопьян.

В новом учебном году изучать «Нравственные основы семейной жизни» смогут все старшеклассники региона. Делать это они будут после основной учебы, в рамках внеурочной деятельности. Министр пообещал, что оценки по этому предмету детям ставить не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU