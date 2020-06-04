2020-06-04T20:22:25+03:00
Общество

По улицам Самары металась косуля

Животное спасали между пристанью Кинапа и дамбой
Ольга НОВИКОВА
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Косуля металась по берегуКосуля металась по берегу
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4 июня на улице Самары заметили косулю. Животное металось между пристанью Кинапа и дамбой. Когда косуля выбежала на пляж, ее заметили сотрудники одного из расположенных неподалеку офисов. Они-то и вызвали на помощь спасателей, чтобы те помогли поймать дикое животное. После этого животное видели, когда оно бегало в районе ул.Осипенко и ул.Мичурина, но потом косулю поймали.

В комментариях пользователи соцсетей предположили, что косуля оказалась в городе после того, как переплыла Волгу.

Напомним, незадолго до этого в Самаре видели оленя и дикообраза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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