В одном из самарских районов разбили каменный цветник

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:46:05+03:00

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В новом жилом районе «Новая Самара» появился рокарий - это каменистый цветник с геометрическим рисунком. Его можно обустроить даже на ровном участке - в этом и отличие от альпинария. Так и поступили активные жители дома №38. С инициативой вышла Татьяна Весенко, председатель многоквартирного дома № 38 в ЖК «Новая Самара», ей о таком необычном формате рассказала подруга.

- Я предложила идею соседям, и меня поддержали! Кто чем – кто делом, кто материалами. Кто-то копал землю, сажал растения, выкладывал камни, а некоторые даже предложили финансовую поддержку и приобрели самые необходимые материалы для рокария, - рассказала она.

Жители «Новой Самары» внимательно изучили площадь участка, в какое время дня он освещен, а в какое в тени, а также осмотрели особенности его ландшафта и почвы. Доминантой композиции стала высаженная в прошлом году сосна, поддерживают ее младшие «сестры» - горные сосны, а объединяют их в единое целое цветные камни, что на земле образуют плавные и в тоже время причудливые формы. Работы от проектирования рокария до финала заняли более двух недель. Одна из самых сложных технических операций – это установка дренажа и художественное оформление границ композиции.

Рокарий находится на видном месте и теперь радует окружающих своей яркой и гармоничной композицией.

ИСТОЧНИК KP.RU