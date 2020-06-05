2020-06-05T10:58:24+03:00
Общество

Сызранец продал дачу, но не захотел пускать туда нового хозяина

Мужчина не отдал покупателю ключи от ворот и двери летнего домика
Анастасия ФИЛАТОВА
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Приставы помогли сызранцу попасть на его собственную дачу / Фото: УФССП по Самарской областиПриставы помогли сызранцу попасть на его собственную дачу / Фото: УФССП по Самарской области
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В Сызрани приставы помогли мужчине попасть на его собственную дачу. Дело в том, что он недавно купил участок с летним домиком, выплатил продавцу всю сумму, но, когда приехал вселяться, тот его не пустил.

- Мужчина после оформления сделки дал продавцу время вывезти свои вещи. Однако по истечению срока предыдущий владелец дачи не оставил участок и ключи от ворот и домика покупателю не отдал. Чтобы вернуть свою собственность, мужчина обратился в суд, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Служители Фемиды встали на сторону нового владельца участка. Они обязали бывшего хозяина дачи отдать ему ключи. Однако сызранец решение суда в срок не исполнил. В итоге с него решили взыскать исполнительский сбор в 5 тысяч рублей. Кроме того, приставы вместе с новым владельцем дачи и правоохранителями выехали на место. Замки на воротах и входной двери домика были заменены. Ключи теперь есть только у нового владельца дачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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