2020-06-05T11:09:41+03:00
Общество

Главврач из Тольятти призвал всех срочно надеть маски

Николай Ренц уверен, что пока люди не начнут соблюдать меры самосохранения, ситуация с коронавирусом не изменится
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Жителей просят надеть маски и вспомнить об опасностиЖителей просят надеть маски и вспомнить об опасностиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Главный врач тольяттинской больницы Николай Ренц обратился к жителям Тольятти и всей области. Он попросил их позаботиться о своем здоровье: носить маски и перчатки, соблюдать режим самоизоляции. Медик заверил, что сегодня все врачи работают на пределе. Среди них и так много заболевших - уже больше 300 зараженных в регионе это медицинские работники.

- Власти делают всё необходимое. Однако никакие меры не помогут, если люди сами не соблюдают меры самосохранения – не носят маски и перчатки, не соблюдают режим самоизоляции. В этом случае медики так и будут работать на пределе возможного, - отметил Николай Ренц.

Он уточнил, что задача каждого - соблюдать санитарно-эпидемиологические правила. А врачи готовы ежедневно оказывать всю необходимую помощь, вот только ресурсов уже не так много.

Напомним, что ранее Николай Ренц рассказал, сколько людей болеют коронавирусом и не знают этого.

5 июня в Самарской области число зараженных коронавирусом выросло на 89 человек. Это опять взлет - до этого новых заболевших было меньше. Сложной остается ситуация в Тольятти и Сызрани. Больше 1000 зараженных коронавирусом в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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