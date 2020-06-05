Дело Дмитрия Сазонова, получившего 12 лет колонии за взятки, снова рассмотрят в суде

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:28:47+03:00

Дмитрий Сазонов не считает себя взяточником Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший начальник ЦЛРР Росгвардии Самарской области не считает себя взяточником и хочет обжаловать решение Ленинского районного суда

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На этой неделе в Самарский областной суд поступила жалоба от защитников экс-начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрия Сазонова. Они хотят оспорить февральский приговор, согласно которому бывшего полковника отправили в колонию на 12 лет и обязали выплатить штраф в 220 миллионов рублей.

- Дело поступило в суд. Мы не согласны с тем, что Дмитрия Викторовича признали виновным во взяточничестве. Обжалуем такое решение, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" один из адвокатов Сазонова Дмитрий Тараборин.

Напомним, что 26 февраля Ленинский районный суд приговорил Дмитрия Сазонова к 12 годам колонии строгого режима и 220 млн рублей штрафа. Его признали виновным в получении больше 20 миллионов рублей от так называемой ОПГ "Законовские" и руководителя студии "Арт-Инвест" Артура Юсупова.

Сам осужденный не согласен с вердиктом Фемиды. Он считает, что не прав только во втором эпизоде - воспользовался доверием Юсупова и обманул его. "Комсомольская правда" освещала подробности этого громкого дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU