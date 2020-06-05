2020-06-05T11:37:18+03:00
Общество

Турист из Самарской области пытался подкупить сотрудника ДПС за пропуск в Крым

Полицейский деньгами не соблазнился и посоветовал мужчине вернуться восвояси
Анастасия ФИЛАТОВА
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Крымский полицейский расстроил планы самарца на отдых на полуостровеКрымский полицейский расстроил планы самарца на отдых на полуостровеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Турист из Самарской области попался на даче взятки сотруднику ДПС в Республике Крым. Мужчина очень хотел попасть на полуостров, но полицейский его не пустил. И предложенной купюрой в 5 тысяч рублей он не соблазнился.

- На посту пропуска «Керчь» наряд ДПС остановил автомобиль ВАЗ-21150. За рулем находился 38-летний житель Самарской области. Он высказал желание проехать в Крым, «порешав вопрос на месте» с использованием 5-тысячной купюры, - сообщили в пресс-службе УМВД по Республике Крым.

Полицейский в ответ на это посоветовал самарцу развернуться и поехать обратно через мост. Но мужчина был неумолим. Он, находясь в служебном авто, положил между подлокотником и сидением лист бумаги с завернутой в него банкнотой. Сотрудник ДПС деньги брать не стал и сообщил о случившемся начальству.

Туриста задержали и завели на него уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество». Ему грозит до двух лет лишения свободы и штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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