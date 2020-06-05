«Сократили сброс и увеличили переработку отходов»: ТОАЗ направил на экологию в 2019 году более 254 млн рублей

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:51:08+03:00

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Значительное сокращение сброса сточных вод и рост переработки отходов – таких результатов добился Тольяттиазот в 2019 году. Крупнейший поставщик карбамида на российский рынок только в минувшем году направил на реализацию природоохранных мероприятий и проектов по защите окружающей среды более 254 млн рублей.

- ПАО «ТОАЗ» заботится об экологии Тольятти. Мы обновляем производственные мощности и очистные сооружения, тем самым обеспечивая лидерство не только в производстве, но и в сокращении воздействия на окружающую среду. Активно участвуем в акциях, которые направлены на сохранение природы – сажаем лес, ликвидируем свалки. Тольяттиазот ответственно относится к экологии, ведь будущее нас и наших детей напрямую зависит от состояния окружающей среды, – отмечает генеральный директор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Д.Е. Межеедов.

Природоохранной деятельности компании имеет несколько направлений. Одно из них улучшение экологического состояния Волги. Важную роль в этом играют биологические очистные сооружения ПАО «ТОАЗ», которые очищают не только стоки предприятия, но и обслуживают объекты Северного промузла и жителей Комсомольского района Тольятти. Благодаря модернизации очистных сооружений ТОАЗу удалось почти в 1,5 раза сократить сброс сточных вод за последние пять лет – с 20753 тыс. м3 в 2015 году до 13501 тыс. м3 в 2019 году. На предприятии используют систему оборотного водоснабжения для снижения потребления воды из природных источников.

Еще одно направление, воспроизводство биоресурсов Волги. Так, в акваторию Саратовского водохранилища в 2019 году выпущено более 6 тыс. мальков рыб ценных пород.

Также предприятие повышает надежность эксплуатации оборудования за счет программы модернизации системы экологического мониторинга и контроля над состоянием воздуха, воды и почвы и сокращение техногенного воздействия на окружающую среду.

Еще одно направление - переработка отходов. По итогам 2019 года доля переработки достигла 75%, увеличившись почти в 4 раза по сравнению с показателем 2015 года (перерабатывалось 19,2% отходов).

ИСТОЧНИК KP.RU