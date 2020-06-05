В Сызрани легковушка залетела под автокран

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:55:47+03:00

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В четверг, 4 июня, в Сызрани произошло серьезное ДТП. Там примерно в 8:45 в районе дома № 163 на улице Фрунзе под автокран залетел ВАЗ-21053.

- За рулем грузового автомобиля МАЗ находился 28-летний молодой человек. Он при выезде на перекресток со второстепенной дороги не уступил проезд отечественной легковушке под управлением 53-летнего водителя, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля ВАЗ. Медики назначили ему амбулаторное лечение. По данным ГИБДД, в момент аварии водители были трезвы. Сейчас по факту происшествия полицейские проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU