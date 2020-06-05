В Самаре ищут место под размещение университетского кампуса

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:11:02+03:00

Территорию, где будут жить и учиться студенты, определят до 9 июня Фото: Архив "КП"

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В Самаре вновь подняли вопрос о создании в городе межвузовского кампуса. Сейчас специалисты решают вопрос, где его разместить.

- Необходимо в срок до 9 июня утвердить место строительства университетского кампуса и четко определить, что будет в него входить, - отметил Геннадий Котельников на заседании президиума Совета ректоров Самарской области в четверг, 4 июня.

Планируется, что кампус объединит образовательные площадки, студенческое общежитие, спортивные центры, а также заведения общепита. Ранее сообщалось, что проект будет финансироваться в рамках государственно-частного партнерства. В качестве одного из вариантов размещения студгородка в конце прошлого года рассматривали территорию возле стадиона «Самара Арена».

ИСТОЧНИК KP.RU