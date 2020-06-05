В Самаре ищут место под размещение университетского кампуса
В Самаре вновь подняли вопрос о создании в городе межвузовского кампуса. Сейчас специалисты решают вопрос, где его разместить.
- Необходимо в срок до 9 июня утвердить место строительства университетского кампуса и четко определить, что будет в него входить, - отметил Геннадий Котельников на заседании президиума Совета ректоров Самарской области в четверг, 4 июня.
Планируется, что кампус объединит образовательные площадки, студенческое общежитие, спортивные центры, а также заведения общепита. Ранее сообщалось, что проект будет финансироваться в рамках государственно-частного партнерства. В качестве одного из вариантов размещения студгородка в конце прошлого года рассматривали территорию возле стадиона «Самара Арена».
ИСТОЧНИК KP.RU