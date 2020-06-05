2020-06-05T13:41:39+03:00
Общество

Самарцев предупреждают о мошенниках, которые ходят по квартирам и срывают пломбы со счетчиков

Аферисты уже наведались в Кировский район города
Анастасия ФИЛАТОВА
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Жителей Самары призывают быть бдительнееЖителей Самары призывают быть бдительнееФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В Самаре вновь активизировались мошенники. На этот раз они представляются сотрудниками компании «РКС-Самара». Псевдокоммунальщики ходят по квартирам и, если их пускают, срывают пломбы с счетчиков и убеждают поставить новые. Пока известно, что аферисты промышляют только в Кировском районе города.

- Одна из жительниц попалась на уловки и оплатила установку прибора учета. Однако нового счетчика она так и не увидела. Обращаем внимание всех жителей Самары: сотрудники «РКС-Самара» не ходят по квартирам и не предлагают ни замену, ни установку счетчиков! - отметили в пресс-службе компании.

Установкой и поверкой приборов учета, как отмечают коммунальщики, должен заниматься сам абонент. Для этого нужно обращаться в проверенные организации, имеющие аккредитацию. Самарцев призывают быть бдительнее и при встрече со слишком настойчивыми «сотрудниками» ресурсоснабжающих компаний обращаться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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