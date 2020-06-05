2020-06-05T13:47:41+03:00
Новости компаний

Рост на яркой стороне: тариф «Яркий бизнес» от Билайн за год привлек более 450 тысяч пользователей в сегменте МСБ

Преимущество тарифа – бесплатное включение самого популярного сервиса телефонии для малого бизнеса – «Облачная АТС»
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Корпоративный тарифный план «Яркий бизнес» привлек почти полмиллиона представителей малого и среднего бизнесаКорпоративный тарифный план «Яркий бизнес» привлек почти полмиллиона представителей малого и среднего бизнеса
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Билайн Бизнес подвел годовой итог с момента запуска корпоративного тарифного плана «Яркий бизнес». Обновленная тарифная линейка позволила Билайн Бизнес подключить более 450 000 новых пользователей в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ). Более 35 000 новых абонентов стали использовать «Облачную АТС» Билайн.

Успех «Яркого бизнеса» связан с широкой функциональностью, вариативными пакетами и выгодным ценовым предложением для сегмента МСБ. Предприниматели могут выбрать безлимитный мобильный интернет на любом тарифе, также у них появилась возможность расходовать минуты из пакета во время поездок по популярным заграничным направлениям.

Важным преимуществом «Яркого бизнеса» стало бесплатное включение в тарифы самого популярного сервиса телефонии для малого бизнеса – «Облачная АТС». Это новый подход, который Билайн Бизнес применил одним из первых на рынке корпоративной связи в России: клиенту предоставляются не просто SIM-карты, а готовое решение. Оно позволяет малым предпринимателям всегда оставаться на связи со своими клиентами, которые могут дозвониться до них в любой момент и гарантированно не услышать «занято» благодаря многоканальному номеру.

Пользователям «Облачной АТС» Билайн на выбор предлагаются как многоканальные номера в «мобильном» формате, так и городские, за которые также не взимается отдельной абонентской платы. С помощью «Облачной АТС» можно настроить голосовое меню для информирования своих клиентов и распределять звонки по тематикам для сокращения времени дозвона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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