Стала известна дата распределения свободных мест в детских садах Самары

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:06:26+03:00

Очередной этап распределения мест в самарских детсадах стартует в середине июня Фото: Евгения ГУСЕВА

Родителей просят перепроверить данные в своих заявлениях

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В Самаре возобновляется процесс распределения свободных мест в детских садах, который был приостановлен в конце мая. Уже известна дата нового распределения.

- Распределение свободных мест планируется начать 16 июня 2020 года. До 15 июня всем родителям необходимо проверить данные в заявлении, - написали в твиттере представители департамента образования Самары.

Правильность заполненных документов можно проверить на сайтах https://es.asurso.ru и https://es2p.asurso.ru в разделе «Поиск заявлений». В случае обнаружения каких-либо неточностей родителям следует обратиться в МФЦ. Там им помогут внести необходимые изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU