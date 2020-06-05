В Тольятти директор фирмы сам у себя арендовал квартиру и машину на 450 тысяч рублей

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:23:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тольятти полицейские раскрыли мошенничество на 450 тысяч рублей. Недостачу такой внушительной суммы обнаружили в одной из фирм города при проведении бухгалтерской проверки. Как выяснилось, к исчезновению почти полумиллиона рублей приложил руку 52-летний руководитель этой компании.

- Полицейские установили, что с августа 2019 года по январь 2020 года коммерческий директор, используя свое служебное положение, путем обмана заключил договор аренды на квартиру и автомобиль. При этом собственником этого имущества был он сам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В дальнейшем на личный счет мужчины по этому договору перевели три платежа: 165 000, 250 000 и 65 000 рублей. В отношении тольяттинца правоохранители возбудили уголовное дело. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас полицейские продолжают расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU