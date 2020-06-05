В Самарской области иномарка и грузовик оказались в кювете после ДТП на «встречке»

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:41:04+03:00

Происшествие на дороге не обошлось без пострадавших Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Полицейские разбираются в деталях ДТП, которое произошло в четверг, 4 июня, на трассе в Красноярском районе. Там около 17:55 столкнулись автомобиль «Мицубиси» и грузовой УАЗ.

- За рулем иномарки находился 32-летний мужчина. Он, двигаясь в дождь со стороны Ульяновска в направлении села Красный Яр, не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с УАЗом под управлением 34-летнего водителя, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

После этого оба автомобиля вылетели с дороги в кювет. В аварии серьезно пострадал пассажир легковушки. Его госпитализировали. Известно, что оба водителя на момент ДТП были трезвы.

ИСТОЧНИК KP.RU