ВТБ начинает выпуск экокарты и запускает геймификацию по очистке водоемов

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:52:07+03:00

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5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды, ВТБ начинает выпускать карты из экологичного биоматериала и запускает для своих клиентов геймификацию по очистке водоемов России.

Флагманская Мультикарта ВТБ Mastercard, которая позволяет клиентам самостоятельно подобрать опцию лояльности, будет производиться из полилактида, который легко перерабатывается и не загрязняет окружающую среду. По продолжительности использования полилактид не уступает аналогам из пластмассы. Клиенты ВТБ самостоятельно могут выбрать, будет ли их карта изготовлена из обычного пластика или биоматериалов. Заказать экокарту смогут все клиенты банка на сайте или в отделении, а комиссия за ее выпуск составит 99 руб.

«Мы постоянно анализируем потребности наших клиентов и видим, что для все большего их числа становится актуальна концепция оcознанного потребления. Поэтому в дополнение ко всем бонусам Мультикарты мы даем возможность выпускать ее на экологичном носителе, – говорит Святослав Островский, член правления ВТБ. – Кроме того, мы запускаем проект «Миссия: чистая вода» по очистке водоемов России, который ВТБ создал вместе с фондом Всероссийского общества охраны природы и при поддержке Mastercard. На сегодняшний день 70% мусора на берегах водоемов — это пластик, и каждый год в воду попадают примерно 122,5 тыс. тонн пластиковых отходов. «Миссия: чистая вода» поможет 146 водоемам России в 8 федеральных округах. Потенциально в проекте смогут принять участие до 2,7 млн наших клиентов».

В Самарской области в проект вошла река Волга. Он реализован на платформе программы лояльности банка «Мультибонус» в виде геймифицированного онлайн-путешествия по России. Каждый клиент, участник «Мультибонуса», сможет выбрать округ страны, водоемам которого хочет помочь, перевести в его пользу часть накопленных бонусных вознаграждений и отправиться по нему в путешествие. С каждым отчислением транспортное средство передвигается вперед по пейзажу, а путешественник узнает интересные факты о природе России и эколайфхаки. Отчисления можно сделать регулярными, выбрав их размер и настроив ежемесячную подписку, а можно отправить разовый платеж.

ИСТОЧНИК KP.RU