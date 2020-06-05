На Самарскую область надвигаются гроза, шквалистый ветер и град

5 Июнь 2020 2020-06-05T15:29:48+03:00

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Погода в Самарской области продолжает удивлять жителей своим переменчивым характером. В прошедшие несколько дней самарцы успели ощутить тридцатиградусную жару, увидели и услышали впечатляющую грозу, многие попали под ливень 4 июня, а сегодня утром утонули в тумане. В ближайшие же часы в регион могут нагрянуть сильный ветер и град.

- В ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью и днем в субботу, 6 июня, в Самарской области местами ожидается гроза, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с, а также возможен град, - сообщили в Приволжском УГМС.

В связи с этим в регионе объявили желтый уровень опасности. Жителей губернии призывают быть осторожнее на улицах, а по возможности вообще не покидать своих домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU