В Самаре вынесли приговор женщине, которая случайно убила мужа в новогоднюю ночь

6 Июнь 2020 2020-06-06T15:38:22+03:00

Мужчина истек кровью, пока его супруга спала, за это суд отправил ее в колонию

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В Самаре вынесли приговор 53-летней женщине, которая случайно убила собственного мужа в ночь с 31 декабря на 1 января. Мужчина истек кровью, пока его супруга спала.

- Супруги поссорились, женщина взяла кухонный нож и ударила мужа в область правого бедра, потом легла спать, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в прокуратуре Кировского района Самары. - Удар ножа повредил бедренную артерию, мужчина скончался от обильной кровопотери.

Его супруге предъявили обвинение по ч.4 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Статья предусматривает суровое наказание - вплоть до 15 лет реального лишения свободы.

По подсудимую пожалели: она смогла всех убедить, что желала смерти собственному мужу и его гибель - это трагедия и невосполнимая утрата. С учетом того, что ранее она не попадала в поле зрения правоохранительных органов, суд признал ее виновной и приговорил к четырем с половиной годам колонии общего режима.

Приговор в законную силу еще не вступил, и стороны могут его обжаловать.

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ИСТОЧНИК KP.RU