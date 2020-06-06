Два брата могут попасть в колонию на 5 лет за кражу чугунного котла

6 Июнь 2020 2020-06-06T09:23:18+03:00

Та самая баня, из которой вытащили котел Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Исаклинском районе двух братьев задержали за кражу чугунного котла из бани. Стоимость похищенного - 2800 рублей, за кражу молодым людям теперь грозит до 5 лет лишения свободы.

Подробности этой истории корреспондентам "КП-Самара" рассказали в областной полиции.

Пострадавшим по уголовному делу проходит житель села Мордово-Аделяково из Исаклинского района. Ночью кто-то украл чугунный котел из его бани, дверь в помещение не закрывалась.

Полицейские стали проверять всех ранее судимых и вскоре вышли на 20-летнего парня. Он уже попадался на грабеже, жил недалеко от места преступления. Впоследствии выяснилось, что это действительно он, более того, дело он провернул при помощи своего брата. Обоих сотрудники уголовного розыска задержали по месту проживания. Там же нашли котел, который вскоре вернули законному владельцу.

- Их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Во время допроса они признали свою вину, - говорят в облМВД. - Братья рассказали, что в баню проникли ночью, котел унесли домой и собирались его использовать в личных целях.

Стоимость котла - 2800 рублейФото: ГУ МВД России по Самарской области

Не совсем понятно, собирались ли парни котел сдать, продать или установить у себя в бане, но это в ближайшее время прояснят следователи.

В отношении братьев возбудили уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Закон предусматривает за это преступление несколько видов наказания: штраф до 200 тысяч рублей, обязательные, исправительные или принудительны работы, а также реальное лишение свободы на срок до 5 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU