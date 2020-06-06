2020-06-06T10:25:13+03:00
Происшествия

Мать троих детей из Тольятти пытается обжаловать приговор по делу о мошенничестве

Елену Евдокимову за хищение денег кооператива ранее приговорили к 4 годам колонии общего режима
Александра БУДАЕВА
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Сейчас в обстоятельствах дела разбирается Самарский областной судСейчас в обстоятельствах дела разбирается Самарский областной судФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарский областной суд начал рассматривать апелляционную жалобу супругов Евдокимовых из Тольятти - прямо под Новый год их признали виновными в мошенничестве, Елену Евдокимову приговорили к 4 годам колонии, а ее супруга Виталия - к 6 годам лишения свободы.

По версии следствия, именно они ответственны за хищение 136 млн рублей, которые жители Тольятти с 2012 по 2015 гг несли в ЖСК "Татищев-2". Кооператив должен был построить дом на пересечении улицы Фрунзе с Новым проездом. Следователи считают, что Евдокимовы с самого начала ничего строить не собирались, и весь кооператив был выдуман с одной целью - заполучить чужие денежки.

Во время судебного разбирательства, которое длилось два года, сторона защиты заявила: результаты строительных экспертиз достаточно спорны, на самом деле супруги Евдокимовы все деньги вкладывали в строительство, ни копейки не присвоили, а стройка сорвалась, потому что всех подвели поставщики стройматериалов. Но частично-то дом возвели!

Суд, однако, Евдокимовым и их защитникам не поверил. Сейчас во всей этой истории разбирается Самарский областной суд. Если решение коллег из районного суда признают справедливым и обоснованным, то приговор супругам Евдокимовым будет считаться вступившим в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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