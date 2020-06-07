2020-06-07T11:41:30+03:00
Происшествия

В Самарской области «Ниссан Кашкай» улетел в кювет

Пострадали три человека
Евгения ВАСИНА
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Машина серьезно пострадалаМашина серьезно пострадалаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Борском районе Самарской области в субботу, 6 июня в ДТП пострадали два человека. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, авария произошла в 17:26 на дороге «Долматовка-Языково-Подгорное».

По предварительной информации правоохранителей 38-летний автомобиля «Ниссан Кашкай» ехал со стороны села Подгорное в сторону села Ново – Геранькино. В какой-то момент мужчина не справился с управлением. В итоге, иномарка улетела в левый кювет и перевернулась.

В ДТП пострадал как водитель иномарки, так и его пассажиры, одному из которых 33 года, другому 15. Все трое были доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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