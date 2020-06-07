2020-06-07T15:05:41+03:00
Общество

Мамы Самарской области получат удвоенное пособие по уходу за ребёнком

Такое решение принято в Правительстве России
Евгения ВАСИНА
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Вот такая поддержка семьям с детьмиВот такая поддержка семьям с детьмиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самарской области удвоят минимального ежемесячного пособие по уходу за ребенком. Такое решение накануне приняли в правительстве России. Эту тему обсуждали 4 июня на заседании. Изменения ощутят жители субъектов России, в том числе и Самарской области, и города Байконур.

- Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить с 1 июня 2020 года повышение минимального размера ежемесячного пособия по уходу за первым ребёнком до 6752 рублей (в настоящее время – 3376 рублей, при этом размер пособия по уходу за вторым ребёнком и последующими детьми составляет 6752 рубля), - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Таким образом, удвоенные выплаты семьи получат уже в ближайшее время. Для этого из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделят 8 миллиардов рублей. Деньги направят в Минтруда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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