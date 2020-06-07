В Самарской области на трассе «М-5 Урал» КИА столкнулась с грузовиком

7 Июнь 2020 2020-06-07T15:42:59+03:00

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Водителю «КИА соренто», ехавшему по автодороге «М-5 Урал» в субботу 6 июня, потребовалась медицинская помощь. Мужчина угодил в ДТП.

По данным пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, авария произошла примерно в 12 часов 20 минут на автодороге «КМ-5 Урал», в Камышлинском районе. В этот день как раз шел дождь. 54-летний водитель «КИА соренто» отвлекся, в итоге его машина столкнулась с большегрузом МАН 1932 TGX, в составе полуприцепа.

В результате аварии водитель легковушки получил травмы и был доставлен в больницу. Сейчас по факту ДТП полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU