2020-06-08T08:50:44+03:00
Общество

Над Сызранью зависли самые страшные облака

Облака асператус заметили в небе во время грозы в пятницу
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото сайта КТВ-Луч (ktv-ray.ru). Автор: Сергей АсклерФото сайта КТВ-Луч (ktv-ray.ru). Автор: Сергей Асклер
Изменить размер текста:

Жители Сызрани сфотографировали редкое природное явление – облака асператус. Они имеют выраженную волнистую структуру в нижней части, а из-за неоднородной толщины солнечные лучи придают этим облакам необычный и устрашающий вид. Однако по факту облака достаточно безобидны.

Как сообщает КТВ-Луч, редкие облака были замечены над городом в пятницу, 5 июня, во время грозы. Считается, что облака такой формы редкость. Впервые их заметили всего полвека назад, но теперь это явление стало встречаться все чаще. Классифицировать эти облака до сих пор не удается.

Кстати, непогода принесла в Сызрань не только интересные облака, но и новый рекорд. В субботу, 6 июня, там выпало рекордное среднесуточное количество осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарскую "Третьяковку" строят с опережением
Самарцам рассказали, куда жаловаться на людей без масок
Молодежный состав «Крыльев» закончил сезон на 4 месте
В Самаре для наполнения озера в парке Металлургов подключили резервное водоснабжение
Защитник «Крыльев Советов»: «Мы задолжали нашим болельщикам»
В Самаре на 10 дней перекроют еще один участок Физкультурной
В Самарской области продолжают выявлять нарушителей самоизоляции
В Самаре в дежурные группы детсадов ходят почти 7 тысяч малышей
В Самаре товары с «Авито» теперь можно отправить по предоплаченной доставке «Почтой России»
Власти рассказали о самых крупных очагах коронавируса в Самарской области
В селе Малая Малышевка появится комплекс детских и спортивных площадок
В Самарской области сделано более 200 тысяч тестов на коронавирус
Праздник онлайн: КНПЗ устроил для ребят «День безграничных возможностей»
Тольяттинский предприниматель попытался за 200 тысяч рублей подкупить полицейского
Медики раскрыли причины смерти еще трех человек с коронавирусом в Самарской области