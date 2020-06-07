Над Сызранью зависли самые страшные облака

7 Июнь 2020 2020-06-08T08:50:44+03:00

Облака асператус заметили в небе во время грозы в пятницу

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Жители Сызрани сфотографировали редкое природное явление – облака асператус. Они имеют выраженную волнистую структуру в нижней части, а из-за неоднородной толщины солнечные лучи придают этим облакам необычный и устрашающий вид. Однако по факту облака достаточно безобидны.

Как сообщает КТВ-Луч, редкие облака были замечены над городом в пятницу, 5 июня, во время грозы. Считается, что облака такой формы редкость. Впервые их заметили всего полвека назад, но теперь это явление стало встречаться все чаще. Классифицировать эти облака до сих пор не удается.

Кстати, непогода принесла в Сызрань не только интересные облака, но и новый рекорд. В субботу, 6 июня, там выпало рекордное среднесуточное количество осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU