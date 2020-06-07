2020-06-08T08:44:24+03:00
Общество

В Самаре волонтеры ищут 27-летнего мужчину в светло-серых мокасинах

Максим Смирнов пропал 5 июня
Евгения ВАСИНА
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Его ищут волонтерыЕго ищут волонтеры
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В Самаре волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают 27-летнего Максима Смирнова. Мужчина пропал 5 июня, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Согласно данным волонтеров, пропавший ростом 165 см, плотного телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие.

Мужчина был одет в белую футболку, синие джинсы и светло-серые мокасины.

Если вам что-то известно о том, где сейчас находится Максим Смирнов, просьба сообщить об этом инфоргу поиска от ДПСО «Лиза Алерт» Лидии по телефону +7 (905) 019-19-23.

ИСТОЧНИК KP.RU

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