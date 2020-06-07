В Самаре волонтеры ищут 27-летнего мужчину в светло-серых мокасинах
Максим Смирнов пропал 5 июня
Его ищут волонтеры
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В Самаре волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают 27-летнего Максима Смирнова. Мужчина пропал 5 июня, и до сих пор его местонахождение неизвестно.
Согласно данным волонтеров, пропавший ростом 165 см, плотного телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие.
Мужчина был одет в белую футболку, синие джинсы и светло-серые мокасины.
Если вам что-то известно о том, где сейчас находится Максим Смирнов, просьба сообщить об этом инфоргу поиска от ДПСО «Лиза Алерт» Лидии по телефону +7 (905) 019-19-23.
ИСТОЧНИК KP.RU