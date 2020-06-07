Незнакомец поругался с самарцем и украл у него велосипед

7 Июнь 2020 2020-06-07T19:21:40+03:00

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33-летний самарец стал жертвой грабителя. Как-то вечером он повздорил с незнакомцем на улице Венцека. После словесного конфликта неизвестный мужчина украл у самарца велосипед. Тот не стал терпеть такой обиды и обратился в полицию. Стоимость двухколесного друга он оценил в 4000 рублей.

Полицейские выяснили приметы похищенного велосипеда и нападавшего и узнали, в каком направлении скрылся грабитель. Ориентировку на «угонщика» передали всем наружным службам полиции. Кроме того, стражи порядка осмотрели соседние дворы. Так и выяснилось, что к преступлению может быть причастен 29-летний житель Самарского района. Мужчину задержали.

По данным полицейских, подозреваемый ранее был судим. Во время допроса он раскаялся и рассказал, что велосипед планировал продать, но не успел.

Сейчас похищенный велосипед изъяли и скоро его вернут законному владельцу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, сейчас в отношении «угонщика» возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU