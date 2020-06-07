Ради поста в Инстаграм житель Сызрани поджег себя

7 Июнь 2020 2020-06-07T21:09:41+03:00

Автор видео очень просит не повторять его трюк без подготовки

Изменить размер текста: A A

26-летний Вячеслав Соколов, проживающий в Сызрани, устроил «горячий» номер. Мужчина поджег себя, снял это на видео и выложил в свой Instagram. Для безопасности мужчина поджигал себя в воде на берегу Волги.

- В этом году купальный сезон я открыл по-новому. Наконец-то я начал реализовывать свои идеи и пополнять свою копилку трюков. Данные действия не рекомендуются к повторению, - написал в своем аккаунте Вячеслав.

Как выяснили журналисты КТВ-Луч, трюк был продуман до мелочей и жизни каскадёра ничего не угрожало. За спиной 26-летнего парня пять лет работы каскадером и пятнадцать лет экстремального спорта. Под одеждой мужчины во время трюка была специальная авиационная экипировка, под которой находилась мокрая одежда.

sokol_3run В этом году купальный сезон я открыл по новому. Наконец то я начал реализовывать свои идеи и пополнять свою копилку трюков) Данные действия не рекомендуются к повторению(и музыка). . #stuntman #каскадеры #fireman

ИСТОЧНИК KP.RU