Ради поста в Инстаграм житель Сызрани поджег себя
26-летний Вячеслав Соколов, проживающий в Сызрани, устроил «горячий» номер. Мужчина поджег себя, снял это на видео и выложил в свой Instagram. Для безопасности мужчина поджигал себя в воде на берегу Волги.
- В этом году купальный сезон я открыл по-новому. Наконец-то я начал реализовывать свои идеи и пополнять свою копилку трюков. Данные действия не рекомендуются к повторению, - написал в своем аккаунте Вячеслав.
Как выяснили журналисты КТВ-Луч, трюк был продуман до мелочей и жизни каскадёра ничего не угрожало. За спиной 26-летнего парня пять лет работы каскадером и пятнадцать лет экстремального спорта. Под одеждой мужчины во время трюка была специальная авиационная экипировка, под которой находилась мокрая одежда.
ИСТОЧНИК KP.RU