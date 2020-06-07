2020-06-07T21:09:41+03:00
Общество

Ради поста в Инстаграм житель Сызрани поджег себя

Автор видео очень просит не повторять его трюк без подготовки
Евгения ВАСИНА
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Такое лучше не повторятьТакое лучше не повторять
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26-летний Вячеслав Соколов, проживающий в Сызрани, устроил «горячий» номер. Мужчина поджег себя, снял это на видео и выложил в свой Instagram. Для безопасности мужчина поджигал себя в воде на берегу Волги.

- В этом году купальный сезон я открыл по-новому. Наконец-то я начал реализовывать свои идеи и пополнять свою копилку трюков. Данные действия не рекомендуются к повторению, - написал в своем аккаунте Вячеслав.

Как выяснили журналисты КТВ-Луч, трюк был продуман до мелочей и жизни каскадёра ничего не угрожало. За спиной 26-летнего парня пять лет работы каскадером и пятнадцать лет экстремального спорта. Под одеждой мужчины во время трюка была специальная авиационная экипировка, под которой находилась мокрая одежда.

sokol_3runsokol_3run
В этом году купальный сезон я открыл по новому. Наконец то я начал реализовывать свои идеи и пополнять свою копилку трюков) Данные действия не рекомендуются к повторению(и музыка). . #stuntman #каскадеры #fireman
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ИСТОЧНИК KP.RU

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