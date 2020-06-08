Коронавирус в Тольятти, последние новости на 8 июня 2020 года: заболевших стало больше

8 Июнь 2020 2020-06-08T00:25:58+03:00

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В Тольятти на 7 июня 2020 года зарегистрировано 848 заболевших коронавирусом за все время. Только за последние сутки выявлено 15 новых случаев. Один пациент был выявлен при обследовании круга контактных с ранее заболевшими, остальные при обследовании с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ, а также при профилактическом обследовании тех, кто не имеет клинических проявлений. Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 8 июня 2020 года и напоминаем о необходимости соблюдать меры предосторожности.

Часть ранее выявленных заболевших пациентов уже смогли победить болезнь. По данным на 7 июня еще 24 человека были выписаны. 13 из них проходили лечение в специализированных больницах региона, еще 11 жителей Самары и Тольятти лечились амбулаторно..

7 июня в Тольятти отмечали день города. Увы, вирус не позволил провести массовые торжества. Все праздничные мероприятия прошли в онлайн формате. Напомним, что с 5 июня 2020 года в Тольятти ввели более жесткие ограничительные меры. Для посещения закрыли парки и скверы, а также набережную. Не рекомендуют посещать и пляжи. Горожан просят воздержаться от посещения общественных мест, а если в этом все же есть необходимость, но надевать перчатки и защитные маски. К сожалению, далеко не все горожане воспользовались этими рекомендациями. Некоторые тольяттинцы и вовсе променяли самоизоляцию на водные процедуры в фонтане. Нарушителей горожане сфотографировали и поделились снимками в социальных сетях.

Ужесточился и контроль за соблюдением мер безопасности в торговых точках города. Нарушителей будут закрывать.

ИСТОЧНИК KP.RU