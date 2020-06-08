2020-06-08T00:25:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тольятти, последние новости на 8 июня 2020 года: заболевших стало больше

Рассказываем самые важные последние новости на 8 июня 2020 года в Тольятти
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Берегите себя!Берегите себя!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Тольятти на 7 июня 2020 года зарегистрировано 848 заболевших коронавирусом за все время. Только за последние сутки выявлено 15 новых случаев. Один пациент был выявлен при обследовании круга контактных с ранее заболевшими, остальные при обследовании с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ, а также при профилактическом обследовании тех, кто не имеет клинических проявлений. Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 8 июня 2020 года и напоминаем о необходимости соблюдать меры предосторожности.

Часть ранее выявленных заболевших пациентов уже смогли победить болезнь. По данным на 7 июня еще 24 человека были выписаны. 13 из них проходили лечение в специализированных больницах региона, еще 11 жителей Самары и Тольятти лечились амбулаторно..

7 июня в Тольятти отмечали день города. Увы, вирус не позволил провести массовые торжества. Все праздничные мероприятия прошли в онлайн формате. Напомним, что с 5 июня 2020 года в Тольятти ввели более жесткие ограничительные меры. Для посещения закрыли парки и скверы, а также набережную. Не рекомендуют посещать и пляжи. Горожан просят воздержаться от посещения общественных мест, а если в этом все же есть необходимость, но надевать перчатки и защитные маски. К сожалению, далеко не все горожане воспользовались этими рекомендациями. Некоторые тольяттинцы и вовсе променяли самоизоляцию на водные процедуры в фонтане. Нарушителей горожане сфотографировали и поделились снимками в социальных сетях.

Ужесточился и контроль за соблюдением мер безопасности в торговых точках города. Нарушителей будут закрывать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 8 июня 2020 года: заболевших стало больше
В Самаре 8 июня расскажут о продлении режима самоизоляции
Ради поста в Инстаграм житель Сызрани поджег себя
Незнакомец поругался с самарцем и украл у него велосипед
В Самаре волонтеры ищут 27-летнего мужчину в светло-серых мокасинах
Еще 24 человека вылечились от коронавируса в Самарской области
Тольяттинцев возмутили нарушители самоизоляции, купающиеся в фонтане
Над Сызранью зависли самые страшные облака
Самарские родители рассказали о потраченных на выпускные деньгах
В Самарской области на трассе «М-5 Урал» КИА столкнулась с грузовиком
Мамы Самарской области получат удвоенное пособие по уходу за ребёнком
Самарцев предупредили о монстрах-мошенниках, выманивающих деньги
Подводные фото завораживают: самарские дайверы показали красоты Голубого озера
В Самарской области «Ниссан Кашкай» улетел в кювет
Стало известно, где и как заболели коронавирусом 7 июня еще 88 жителей Самарской области
Еще две женщины с коронавирусом умерли в Самарской области
Число новых заражённых коронавирусом в Самарской области выросло на 88 человек
В Самарской области фура смяла ВАЗ 2106
В Сызрани установлен новый суточный рекорд по количеству осадков
В Самарской области котенок, с которого пытались снять скальп, выжил вместе со своим братиком
"Вы приближаете меня к мечте!": подросток из Тольятти стал на шаг ближе к перерождению
В Самаре зафиксирован самый высокий уровень заражения COVID за месяц
В Самаре 7 июня решат, как жить дальше с коронавирусом
Назван источник заражения коронавирусом в Тольятти
Жителям Самары пообещали желтый уровень опасности в воскресенье
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 7 июня 2020 года: стал известен возраст больных
Коронавирус в Самаре, последние новости на 7 июня 2020 года: 65 заболевших и толпы без масок