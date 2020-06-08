В Самаре рабочая неделя начнется с гроз

8 Июнь 2020 2020-06-08T00:37:27+03:00

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В Самарской области новая рабочая неделя начнется с гроз, которые прогремят и в Самаре, и в Тольятти, и по области. Об этом предупреждают синоптики, объявив 8 июня желтый уровень опасности в регионе.

Как сообщают в Приволжском УГМС, днем в понедельник могут пройти кратковременные дожди в областной столице, и в любое время могут начаться грозы. Напомним, что уже несколько раз самарцев радовали эпичные небесные битвы молний - складывалось ощущение, что там, в небе, идет битва Тора с врагами.

При этом будет достаточно тепло от 21 градуса до 25. По области синоптики также обещают утренний туман.

Не обойдется дело без гроз до середины недели. Во всем виноваты изменения атмосферного давления. Также горожан предупреждают о порывистом ветре - с этим природным явлением точно стоит быть как можно осторожнее, не стоять под деревьями, слабо закрепленными конструкциями и максимально аккуратно вести себя на открытой местности.

ИСТОЧНИК KP.RU