Названы причины смерти пациенток с коронавирусом в Самарской области

8 Июнь 2020 2020-06-08T00:46:27+03:00

Женщинам было больше шестидесяти лет и у них были сопутствующие заболевания

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Стало известно, как и от чего скончались еще две пациентки в Самарской области, которые лежали в больнице с коронавирусом. У них развивалась пневмония и на фоне дополнительных заболеваний вирус методично "пожирал" внутренние органы.

О том, что в Самарской области умерли еще две пациентки с COVID 19 сообщил 8 июня оперативный штаб. Также власти поделились подробностями: оказалось, что умерли две женщины. Одно из них было 66 лет и она страдала болезнями бронхо-легочной и сердечно-сосудистой систем. А вторая, 67-летняя, имела проблемы с сердечно-сосудистой и эндокринной системами.

Как уже рассказывали врачи, в том числе главврач больницы №5 Николай Ренц, для пожилых людей коронавирус особенно опасен. Коварство вируса в том, что он очень точно находит слабые точки организма и воздействует на них. Поэтому если пациент страдает другими болезнями, ему тяжелее переносить болезнь. К тому жевирус плохо влияет на состояние крови, делает ее слишком густой, и пациентов с сердечно-сосудистыми проблемами это просто убивает.

По данным медиков, на больничных койках в регионе все чаще оказываются пожилые люди. Их организм восприимчив к вирусу, но многие перестали соблюдать режим самоизоляции. Опасность для них представляют и молодые и внешне здоровые горожане, которые могут являться бессимптомными переносчиками болезни. Чтобы не допускать заражения, стоит носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Кстати, предлагаем посмотреть интересную статистику о смертях от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU