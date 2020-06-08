2020-06-08T08:19:49+03:00
Общество

В Тольятти из-за иностранного повара прикрыли ларек с шаурмой

Мужчина не имел патента на работу в регионе
Владислав КИРСАНОВ
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Деятельность точки питания остановлена на 14 дней ФОТО: УФССП по Самарской областиДеятельность точки питания остановлена на 14 дней ФОТО: УФССП по Самарской области
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Сотрудники полиции Тольятти выявили иностранца, который работал поваром в ларьке с шаурмой. Владелец точки питания был привлечен к ответственности за нарушение закона.

– Суд постановил, что павильон с шаурмой не сможет работать в течении двух недель. Соблюдение этого режима было передано судебным приставам Автозаводского района, – сообщили в УФССП по Самарской области.

Представители исполнительной власти совершили выезд по месту работы торговой точки. Деятельность была остановлена, павильон опечатан. Теперь у индивидуального предпринимателя есть две недели на устранение нарушения законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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