2020-06-08T08:40:28+03:00
Спорт

Карантин иностранных футболистов и тренеров «Крыльев Советов» завершен

Команда в полном составе готовится к возобновлению чемпионата
Владислав КИРСАНОВ
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Ближайший поединок самарцы проведут 19 июня против «Ахмата»Ближайший поединок самарцы проведут 19 июня против «Ахмата»Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Иностранные игроки и тренеры «Крыльев Советов» завершили карантин после приезда в Россию из своих стран. Теперь самарский клуб в полном составе продолжает подготовку к возобновлению чемпионата России.

– Миодраг Божович и его помощник Войо Чалов, а также Денис Попович, Паул Антон и Деян Радонич провели на карантине две недели. Еще два легионера – Мехди Зеффан и Сафаа Хади не покидали пределов России по время паузы, – сообщает пресс-службе КС.

Ранее весь персонал и футболисты сдали тесты на коронавирус и антитела – все они оказались отрицательными. Ближайший поединок «Крылья» проведут 19 июня на «Самара Арене» против грозненского «Ахмата». Игра начнется в 19:00 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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