В Самаре вырастет цена на проезд в электричках

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:05:39+03:00

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В следующий понедельник, 15 июня, в пригородных поездах Самарской области подорожает проезд. Сообщается, что на трех маршрутах – Самара-Зубчаниновка, Самара-Конструкторская и Самара-Ягодная – плата наличкой вырастет на 1 рубль и составит 23 рубля. Для детей проезд будет оцениваться в 6 рублей.

– Транспортными или банковскими картами будет дешевле: 20 рублей взрослый и 5 – детский. На других маршрутах в пределах первых 10 км наличный расчет для взрослых останется на том же уровне – 14 рублей. Для детей поездка подорожает на 50 копеек и составит 4 рубля. По безналу – 13 для взрослых и 3 для детей, – сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

Отмечается, что плата за каждый следующий километр пути также вырастет. Для взрослых она составит 1,45 за км, для детей – 40 копеек. Безналичный расчет как всегда дешевле – 1,3 рубля и 30 копеек соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU