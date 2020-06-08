В Самаре 57-летний бизнесмен «кинул» клиентов на 650 тысяч рублей

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:29:44+03:00

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Полицейские Самары задержали 57-летнего бизнесмена, который подозревается в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Дело в том, что мужчина занимался розничной торговлей мебелью и бытовой техникой в магазинах столицы региона.

– Он заключал договоры на предоплату в половину стоимости. Спустя время он сообщал ложные сведения о заказе и просил выплатить оставшуюся часть. Полученные деньги не вносились в кассу или на счет организации. Образовалась задолженность как между клиентами, так и перед производителями, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Обманутыми оказались пять человек. Общая сумма их ущерба превысила 650 тысяч рублей. Возбуждено шесть уголовных дел, которые были соединены в одно производство. Теперь этим делом будет заниматься суд.

ИСТОЧНИК KP.RU