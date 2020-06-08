В Самарской области осудили драгдилера с 2 кг синтетики

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:44:56+03:00

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В сентябре минувшего года, в Сызрани был задержан 35-летний мужчина, которого подозревали в покушении на сбыт наркотиков. При себе у него обнаружили 1650 грамм метилэфедрона.

– В ходе следствия выяснилось, что в сарае рядом с домом задержанного хранится еще около 1 кг синтетических наркотиков. Подозреваемый ранее не был судим и нигде не работал, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Также выяснилось, что мужчина стал драгдилером после наводки в интернете, где ему предложили легкий заработок. За время своей деятельности он заработал 1,9 млн рублей в криптовалюте, которую позже обналичил. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима. Кроме того, обвиняемый заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU