2020-06-08T10:18:05+03:00
Общество

В Самаре отложили дату открытия детского сада на Ташкентской

У подрядчика возникли проблемы с государственной инспекцией
Владислав КИРСАНОВ
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Все документы должны быть приведены в порядок до 1 сентября 2020Все документы должны быть приведены в порядок до 1 сентября 2020Фото: Мария ЛЕНЦ
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Жители Самары в социальных сетях обратились к властям с просьбой рассказать об открытии детского сада на улице Ташкентской. Представители департамента градостраительтсва объяснили, почему открытие дошкольного учреждения снова перенесено.

– Сейчас подрядчик исправляет замечания государственной инспекции строительного надзора. Также представителям компании необходимо привести в соответствии все документы. Пускать деток до полного оформления бумаг нельзя, – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что здание ждет повторная государственная экспертиза. Ожидается, что все необходимые бумаги и другое будет приведено в порядок до 1 сентября текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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