В Самаре отложили дату открытия детского сада на Ташкентской
Жители Самары в социальных сетях обратились к властям с просьбой рассказать об открытии детского сада на улице Ташкентской. Представители департамента градостраительтсва объяснили, почему открытие дошкольного учреждения снова перенесено.
– Сейчас подрядчик исправляет замечания государственной инспекции строительного надзора. Также представителям компании необходимо привести в соответствии все документы. Пускать деток до полного оформления бумаг нельзя, – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что здание ждет повторная государственная экспертиза. Ожидается, что все необходимые бумаги и другое будет приведено в порядок до 1 сентября текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU