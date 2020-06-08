В Самарской области мотоцикл ночью сбил пешехода

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:51:23+03:00

В момент аварии мотоциклист был в трезвом состоянии Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Пострадавший с различными травмами был доставлен в больницу

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Вчера ночью, 7 июня, в Челно-Вершинском районе Самарской области произошло ДТП. 31-летний водитель мотоцикла «Минск» выбрал небезопасную скорость, двигаясь по автодороге. В результате он наехал на 19-летнего пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении.

– Молодой человек получил различные травмы. Он был экстренно госпитализирован в ближайшую больницу. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU