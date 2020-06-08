В Самарской области мотоцикл ночью сбил пешехода
Вчера ночью, 7 июня, в Челно-Вершинском районе Самарской области произошло ДТП. 31-летний водитель мотоцикла «Минск» выбрал небезопасную скорость, двигаясь по автодороге. В результате он наехал на 19-летнего пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении.
– Молодой человек получил различные травмы. Он был экстренно госпитализирован в ближайшую больницу. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках следования.
ИСТОЧНИК KP.RU