Следователи закончили разбирательства по делу адвоката, обвиняемого в подготовке убийства своей бывшей
Правоохранители закончили расследовать дело известного тольяттинского адвоката Михаила Артюхова. 31 июля прошлого года его задержали по подозрению в организации убийства своей бывшей сожительницы Марины.
- Расследование завершено. Сейчас обвиняемый знакомится с материалами дела. В июне планируется направить это уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в СУ СК России по Самарской области.
Напомним, что полицейские задержали Артюхова в тот момент, когда он передал 2 миллиона рублей «исполнителю убийства». Силовики считают, что причиной «заказа» могла стать личная неприязнь мужчины к девушке, которая хотела вернуть сына, проживающего с Михаилом. Сам фигурант уверен, что его подставили из-за денег. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.
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ИСТОЧНИК KP.RU