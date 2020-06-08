2020-06-08T13:03:54+03:00
Общество

Медики раскрыли причины смерти еще двух человек с коронавиурсом в Самарской области

Общее число жертв новой инфекции в регионе достигло 29 пациентов
Владислав КИРСАНОВ
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Выяснились причины смерти еще двух пациентовВыяснились причины смерти еще двух пациентовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о двух новых жертвах инфекции за минувшие сутки. Отметим, на сегодняшний день в регионе 29 погибших из 3200 заболевших. Еще 1449 жителей области выздоровели и были выписаны.

– Спасти не удалось двоих мужчин. Одному из них был 61 год, он страдал заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Второму – 70 лет, у него также были сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, – говорится в сообщении.

Жителям региона напоминают, что для снижения рисков заболевания необходимо соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование.

Отметим, что сегодня, 8 июня, стало известно еще о 86 жителях региона, которые подхватили коронавирусную инфекцию. Большинство из них - жители Самары и Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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