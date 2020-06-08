Самарская область временно останется без цифрового телевидения

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:05:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 8 июня, в Самарской области произойдет временное отключение цифрового вещания. Российская телевизионная радиовещательная сеть объявила о необходимости масштабной профилактики телевизионного и радиооборудования.

– Отключение сигнала произойдет не только в Самаре, но и в Жигулевске, Большой Глушице, Сергиевске и Сызрани. Отмечаем, что в столице 63-го региона отключения будут также в утреннее время 10 июня, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что ряд работ может быть перенесен в случае плохих погодных условий. Жителей региона попросили с пониманием отнестись к данной мере, а также принять извинения за неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU