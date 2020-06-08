В Самарской области мужчина выращивал в доме коноплю

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:07:34+03:00

Задержанному грозит до 10 лет тюрьмы Фото: ГУ МВД России по Самарской области

У него изъяли 8 растений, а также более 40 граммов уже готовой марихуаны

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Жители села Малая Малышевка Кинельского района региона обратились в полицию с жалобой на 37-летнего соседа. Правоохранители прибыли домой к мужчине. Во время общения он начал заметно нервничать, поэтому было решено провести осмотр жилища.

– Там было обнаружено 8 растений, а также два полимерных пакета и войлочный мешок, внутри которого были ростки. Выяснилось, что это марихуана общим весом 40,78 грамм, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело. Если вина задержанного будет доказана, ему будет грозить длительный тюремный срок. Максимальная санкция подразумевает до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU