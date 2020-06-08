Самарцам разрешили торжественно жениться

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:41:11+03:00

ЗАГСы будут открыты для молодоженов, но с ограничениями

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С завтрашнего дня, 9 июня, жители Самарской области смогут проводить свадебные церемонии в ЗАГСах. При этом ряд ограничительных мер в области были продлены до 16 июня. На сегодняшний день в регионе 3200 заболевших коронавирусом.

– Но для свадебных торжеств также действуют свои ограничения. На церемонии не могут присутствовать более 10 человек, – говорится в постановлении, подписанном главой региона Дмитрием Азаровым.

Отметим, что также профессиональным спортсменам и членам сборных команд разрешили проводить тренировки не только на свежем воздухе, но и в помещениях. Также заработали библиотеки. Правда, книги можно брать только «на вынос» – читательские залы останутся закрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU