2020-06-08T13:41:11+03:00
Общество

Самарцам разрешили торжественно жениться

ЗАГСы будут открыты для молодоженов, но с ограничениями
Владислав КИРСАНОВ
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Молодоженам придется хорошенько подумать, кого позвать на церемониюМолодоженам придется хорошенько подумать, кого позвать на церемониюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С завтрашнего дня, 9 июня, жители Самарской области смогут проводить свадебные церемонии в ЗАГСах. При этом ряд ограничительных мер в области были продлены до 16 июня. На сегодняшний день в регионе 3200 заболевших коронавирусом.

– Но для свадебных торжеств также действуют свои ограничения. На церемонии не могут присутствовать более 10 человек, – говорится в постановлении, подписанном главой региона Дмитрием Азаровым.

Отметим, что также профессиональным спортсменам и членам сборных команд разрешили проводить тренировки не только на свежем воздухе, но и в помещениях. Также заработали библиотеки. Правда, книги можно брать только «на вынос» – читательские залы останутся закрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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