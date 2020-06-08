В Тольятти под окнами жилого дома обнаружили труп человека

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:28:59+03:00

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Утром в понедельник, 8 июня, в Тольятти был обнаружен труп человека. В палисаднике под окнами дома № 64 на Майском проезде прохожие увидели мертвую девушку.

- Говорят, что это жительница нашего дома. У нее двое детей. Их забирали, а потом опять возвращали ей. Она немного со странностями была, - рассказала корреспонденту«КП-Самара» местная жительница Татьяна (имя изменено).

Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители. Они отрабатывают несколько версий, в том числе и самоубийство. По итогам проверки будет принято решение - возбуждать уголовное дело или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU