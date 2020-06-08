Во вторник Южный город останется без холодной воды
Во вторник, 9 июня, запланированы работы в Куйбышевском районе Самары. Ремонт ждет насосно-фильтровальную станцию № 3. В планах коммунальщиков замена участка трубы диаметром 1000 мм. На некоторое время вода в район будет подаваться с другой водопроводной станции.
– Смена потоков может привести к мутной воде. Будет проводиться промывка труб. Кроме того, с 10 до 14 часов будет приостановлена подача ресурса в Южный город, – сообщили представители «РКС-Самара».
Отмечается, что за 21 год на данном НФС ни разу не меняли водовод. Проводимые работы должны повысить качество и надежность подачи воды для жителей Куйбышевского района.
ИСТОЧНИК KP.RU