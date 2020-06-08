2020-06-08T15:31:21+03:00
Общество

Во вторник Южный город останется без холодной воды

Коммунальщики в этот день будут проводить работы по замене участка трубы
Владислав КИРСАНОВ
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Ремонта на участке не было с 1999 годаРемонта на участке не было с 1999 года
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Во вторник, 9 июня, запланированы работы в Куйбышевском районе Самары. Ремонт ждет насосно-фильтровальную станцию № 3. В планах коммунальщиков замена участка трубы диаметром 1000 мм. На некоторое время вода в район будет подаваться с другой водопроводной станции.

– Смена потоков может привести к мутной воде. Будет проводиться промывка труб. Кроме того, с 10 до 14 часов будет приостановлена подача ресурса в Южный город, – сообщили представители «РКС-Самара».

Отмечается, что за 21 год на данном НФС ни разу не меняли водовод. Проводимые работы должны повысить качество и надежность подачи воды для жителей Куйбышевского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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